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بلجيكا توقف تمويل المدارس الفلسطينية والسبب "دلال المغربي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:02 - 15 سبتمبر 2018
طلاب مدارس طلاب مدارس
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أعلنت بلجيكا عن قطع تعاونها مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بسبب إطلاق الوزارة إسم "دلال المغربي" على إحدى المدارس التي مولتها بلجيكا.

ونشر موقع "بروكسيل تايمز" سبب هذا القطع في التعاون وهو أن:" في العام الماضي، تغير إسم مدرسة تم تمويل بنائها من بلجيكا إلى مدرسة دلال المغربي، وهي إرهابية شاركت في عام 1978 في عملية احتجاز رهائن في حافلة أودت بحياة 38 إسرائيلياً ، بينهم 13 طفلاً".

وقال موقع "بروكسيل تايمز" بالحرف: "تحاول الحكومة البلجيكية حمل السلطات الفلسطينية على إلغاء تغيير الاسم، ولكنها فشلت، وحتى أن ذات الاسم قد تم إعطاؤه لمدرستين أخريين، لكن بلجيكا لا تدعمهما".

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