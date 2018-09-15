ليست للمدخنين فقط.. وصفة بسيطة تخلص رئتيك من السموم!

نشر موقع "Daily Health Post" طريقة تحضير مشروب صحي يخلص المقلعين عن عادة التدخين السيئة من سموم السجائر التي تسبب مجموعة من أخطر الأمراض القاتلة.

وتضم وصفة المشروب السحري، الذي يخلص الجهاز التنفسي من سموم التدخين، مجموعة من المواد الغذائية: البصل والعسل والكركم والزنجبيل.

ويبدأ تحضير المشروب، بغلي لتر من الماء وإضافة 400 غرام من البصل وملعقتين من مسحوق الكركم وملعقة واحدة من الزنجبيل المقطع. ويترك بعدها الخليط ليبرد، وتضاف إليه خمس ملاعق من العسل، ويحرك جيدا ثم يصفى في إناء خاص ويوضع في الثلاجة.

وينصح بتناول ملعقتين من هذا الخليط عند الاستيقاض قبل تناول أي شراب أو طعام، وملعقتين مساء بعد ساعتين من وجبة العشاء.

يذكر أن هذا المشروب الصحي مفيد جدا للتخلص من سموم التدخين ومن الأعراض التي تصيب المقعلين عن هذه العادة السيئة. كما يساعد في القضاء على نوبات السعال ويساعد في التخلص من البلغم.