الشيخ خضر عدنان في قلب مسيرات العودة

أكدت مصادر إعلامية و شهود عيان شاركوا بمسيرة العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة أن قضية الشيخ خضر عدنان كانت حاضرة في جمعة "المقاومة خيارنا" بمخيمات العودة.

و وفقاً للمصادر، فإن سواعد الانتفاضة اعتبرت أن إضراب الشيخ خضر عدنان نموذجاً للمقاومة الفلسطينية التي لا تنكسر أمام عنجهية الاحتلال.

و ظهرت صور الشيخ خضر عدنان في مخيمات العودة و على المنصات الرئيسية و استاد الكلمات في رفح و خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويخوض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومفجر معركة الأمعاء الخاوية الأسير خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.













