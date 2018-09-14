رغم غضب أمريكا.. روسيا تعلن موعدًا لتسليم تركيا "أس400"

كشفت روسيا، بشكل رسمي اليوم الجمعة، عن موعد تسليم تركيا منظومة الدفاع الصاروخية "أس400"، رغم غضب أمريكا وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" الذي ندد بحصول أنقرة على المنظومة من موسكو.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، إن الجانب الروسي سيباشر في تزويد تركيا بصواريخ "أس400" العام المقبل، وأن أنقرة ستتسلم الصواريخ في موعدها.

وأكد بوريسوف أن تركيا ورغم التهديدات الأمريكية لم تتراجع عن عقد شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "أس400" وستحصل على التقنيات كافة، وفقا للعقد المبرم، وفي الموعد المحدد، عام 2019.

وأشار إلى أن شركة "ألماس أنتاي" الروسية لمنظومات الدفاع الجوي لديها حاليا حزمة واسعة من عقود التصدير طويلة الأمد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده ستحصل على "أس400" قريبا، مؤكدا حاجة تركيا إلى أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.

وأكد أن "الاتفاقية مع موسكو حولها انتهت، وإن شاء الله سنحصل عليها في أقرب وقت".

وتأتي الخطوة على الرغم من أن أمريكا التي تعد حليفا لتركيا، أكدت مرارا عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات شراء منظومات "أس400" الروسية، مهددة بفرض العقوبات عليها.

وتعد تركيا، الدولة الثانية بعد الصين التي اتفقت مع روسيا على تزويدها بهذه المنظومات، وتعهدت السلطات التركية بأنها لن تتراجع عن الصفقة رغم الضغوط الأمريكية.

وسبق أن عبر الناتو عن غضبه من الصفقة، بين تركيا وروسيا.

وقال الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، في تصريحات صحفية، إن "عملية شراء هذه المنظومات الروسية، التي تخطط السلطات التركية لشرائها، قد تستبعد إمكانية انضمام أنقرة إلى النظام الموحد للدفاع الجوي الخاص بالحلف".