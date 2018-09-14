الاحتلال: المواجهات عند حدود غزة اليوم هي الأعنف

أكدت وسائل إعلام عبرية مساء الجمعة بأن مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية اليوم هي الأعنف من حيث حدة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال اليوم الجمعة.

وقال موقع "واللا" العبري إن عدد المشاركين في التظاهرات هذه الجمعة على حدود قطاع غزة أكثر بكثير من الأسبوع الماضي.

ووصف "واللا" هذا اليوم بالعنيف جدا، مشيرا إلى أن هناك عدد من الشهداء، وعشرات الجرحى الفلسطينيين.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الاحتلال شرق غزة، اليوم الجمعة، فضلا عن إصابة 30 آخرين.

وبدأ المواطنون من بعد عصر اليوم، بالتوافد لمخيمات العودة المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استجابة لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.