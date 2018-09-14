القيادي المدلل: المقاومة لن تخذل جماهير شعبنا المنتفض في مسيرات العودة

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن خيارنا في هذه الظروف العصيبة هو اطلاق العنان لمقاومتنا لصد تغول الاحتلال الإسرائيلي ودحره، وتحرير فلسطين من غطرسته.

وقال المدلل في كلمة ألقاها خلال "جمعة المقاومة خيارنا" شرق محافظة رفح: "لقد تأكد لنا جميعا كفلسطينيين أننا نواجه عدوا مجرما واحتلالا استيطانيا يمارس كل أساليب الإجرام والبطش والقتل والتهويد والتهجير" .

وأضاف "شعبنا على مدار ٧٠ عاما لم يتراجع، ولم تنكسر إرادته، وهو مستمر فى مقاومته، ولم تستطع كل قوى الأرض أن توقفها لأنها الخيار الوحيد والاستراتيجي الذى تحرر به فلسطين" .

وأوضح المدلل أن المقاومة بإبداعاتها، هي التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب من غزة مدحورا، وهي التي أوجعته بضرباتها، وأربكت حساباته، وقدمت نماذج عظيمة من شهدائها الأبطال، والتي مازالت تقدمهم في مسيرات العودة وكافة الميادين.

وبين أن المقاومة لن تخذل جماهير شعبنا المنتفض بمسيرات العودة وكسر الحصار ، وستبقى صمام الأمان له في كل وقت وحين.

وجدد القيادي المدلل تأكيده على التمسك والتشبت بخيار الجهاد والمقاومة، ومواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي جاءت تعزيزا لخيار المواجهة المستمرة، ولتظل جذوة الصراع متقد، مشددا على أن شعبنا لا يمكن أن يتنازل عن ذرة تراب من أرضه أيا كان حجم المؤامرات التي تحاك ضده.

وفي ختام حديثه، عبر المدلل عن أسفه الشديد والمتواصل من الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون بتخليهم عن دورهم الحقيقي والواجب تجاه القضية المركزية لهذه الأمة، وترك الشعب الفلسطيني وحيدا يتصدى لتغول وإجرام بني صهيون وأميركا بقيادة ترامب.