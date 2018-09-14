عشرات المواطنين يشاركون بمسيرة نعلين تضامناً مع "الخان الأحمر"

شارك عشرات المواطنين في المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن المسيرة جاءت اليوم إحياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف بعد غد، وتضامنا مع قرية الخان الأحمر.

وأضافت أن قوات الاحتلال هددت المشاركين في المسيرة، فور وصولهم إلى موقع جدار الضم العنصري جنوب القرية، بإطلاق الرصاص في حال الاقتراب من الجدار، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وبينت المصادر أن بعض جنود الاحتلال كانوا يرتدون الزى المدني وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة.