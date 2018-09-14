إصابات خلال قمع الاحتلال لاعتصام أسبوعي في رأس كركر

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال للاعتصام الأسبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يسعى الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان.

وشارك في الاعتصام عشرات من أهالي قرية رأس كركر والقرى المجاورة، ونشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب. وأدى المعتصمون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في الجبل، قبل أن يستكملوا المرحلة الثانية من زراعة الأرض بأشتال الزيتون، تأكيدًا على تمسكهم بها، ورفضهم لكافة المخططات الاستيطانية التوسعية.

وقمعت قوات الاحتلال، الاعتصام السلمي بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.