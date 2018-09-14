إصابات بالرصاص والاختناق على حدود غزة

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والاختناق جراء اطلاق الاحتلال الرصاص بكثافة على المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، في جمعة "المقاومة خيارنا" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الشبان المتظاهرين، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الحدودي، وأطلقوا البالونات والطائرات الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن مسيرات العودة التي انطلقت شرارتها في 30 آذار مارس الماضي، راح ضحيتها أكثر من 180 شهيداً وأكثر من 19 ألف جريح، وسط تأكيد على الاستمرار في هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

يتبع ...