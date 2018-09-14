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ثُلث مليار دولار من أجل "غالاكتيكو" جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 14 سبتمبر 2018
ريال مدريد ريال مدريد
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يحضر ريال مدريد أكثر من ثُلث مليار يورو لإبرام صفقات كبرى، في ظل مساعي رئيس النادي فلورنتينو بيريز لإعداد "غالاكتيكو" جديد.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي مهاجمي باريس سان جرمان الفرنسي، على رأس أولويات بيريز في صفقات يتوقع أن تزيد قيمتها على 370 مليون يورو.

وقالت صحيفة "آس" إن مساعي بيريز لضم الثنائي الرهيب لم تتوقف، وسوف تستمر خلال الصيف المقبل.

ويسعى بطل أوروبا 3 مرات متتالية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، بعد أن ترك أفضل لاعب في العالم فراغا يصعب تعويضه في الخط الأمامي للفريق.

ولم يبرم النادي الملكي صفقات تلبي تطلعات الجماهير خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، باستثناء عودة المهاجم المتألق ماريانو دياز، الذي سيحمل القميص رقم 7 الذي ارتداه أساطير النادي.

وكان بيريز وراء فريق الأساطير "غالاكتيكو" الذي صنعه في مطلع الألفية الثانية، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو.

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