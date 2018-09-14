"هواوي" تعد بطرح هاتف ذكي قابل للطي خلال عام

تنوي شركة "هواوي" طرح هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي خلال عام واحد، وذلك بعد إعلان شركة "سامسونغ" المنافسة أن الوقت حان كي تطرح جهازاً من النوع نفسه.

وصرح الرئيس التنفيذي في "هواوي"، ريتشارد يو، بأن شركته "تعمل بالفعل على هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي"، مشيراً إلى أنه سيجهز خلال عام، في حديثه لصحيفة "داي فيلت" الألمانية.

وأوضح يو "لماذا تستخدمون الكمبيوتر إلى الآن؟ سنغير ذلك. يمكنك تصور إمكانية طي شاشة العرض"، في ردّه على سؤال صحيفة ألمانية حول الابتكارات التكنولوجية المقبلة للشركة الصينية.

وكان مدير في شركة "سامسونغ" المنافسة قال، في وقت سابق هذا الشهر، إن الوقت حان الوقت كي تطرح شركته هاتفاً ذكياً قابلاً للطي.

وتكشف التعليقات عن تنافس قريب بين "هواوي" و"سامسونغ" على سبق صناعة أول هاتف ذكي بشاشة عرض مرنة من هذا النوع.