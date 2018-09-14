مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ يفتتح باكورة دوراته في مجال الصحة النفسية

عقد مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ دورته الأولي في مجال الصحة النفسية بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية تحت عنوان: "الإسعاف الأولي النفسي"، حيث يهدف التدريب إلى اكساب المتدربين المشاركين بالدورة المعرفة بمبادئ تقديم الإسعاف النفسي الأولي للبالغين، بالإضافة لإكسابهم المهارات الأساسية في تقديم الإسعاف النفسي الأولي من خلال تدريبهم على آلية تقديم الدعم الاجتماعي وقت الازمة.

وبدوره رحب د. باسم نعيم مدير مركز "حياة" بالتعاون المشترك مع برنامج غزة للصحة النفسية مرحباً بالطاقم التدريبي المتميز، وأوضح أن هذه الدورة تأتي في سياق الدورات النوعية التي يقدمها مركز حياة للمجتمع الفلسطيني من أجل تعزيز جهوزية المجتمع في التعامل مع الازمات والكوارث.

وأكد د. نعيم ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لما لها من دور وانعكاسات على المجتمع المحلي، وأوضح أن المركز يوفر جميع الإمكانيات والمتطلبات اللازمة في مجال التدريب ضمن المستويات والمعايير العالمية بمستوي عالي ومهني، ووعد د. نعيم باستمرارية المركز في تقديم خدماته للمجتمع الفلسطيني من خلال الحصول على اعترافات دولية لدورات جديدة تهدف لرفع الجهوزية.

وبدوره شكر أ. إسماعيل أحمد ممثل فريق التدريب ببرنامج غزة للصحة النفسية مركز حياة ممثلا بالدكتور باسم نعيم على الترتيب المتميز للدورة، بالإضافة لترحيبه بالتعاون المشترك بين الطرفين.

وسيخضع المتدربين في نهاية الدورة لتقييم بعدي واختبارات عملية وسيحصلون في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من برنامج غزة للصحة النفسية ومركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ.