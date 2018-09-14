الخارجية الامريكية: واشنطن غير جاهزة للكشف عن خطتها للسلام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للكشف عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، المقترح الذي طال انتظاره ورفضه بالفعل الفلسطينيون".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحفيين في الإفادة اليومية يوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كان اتفاق السلام الأمريكي الجديد جاهز لطرحه، قالت "لسنا مستعدين بعد للكشف عنه".

وأضافت:" سنكشف عنه عندما نكون جاهزين"، رافضة الكشف عن أي تفاصيل حول المبادرة أو إعطاء إطار زمني لإطلاقها.

بدوره، قال جاسون غرينبلات، وهو دبلوماسي أمريكي رفيع مشارك بشكل وثيق في عملية إعداد الخطة، لوسائل الإعلام، إن المفاوضين الأمريكيين دخلوا " مرحلة ما قبل إطلاق الخطة".

وحتى قبل الإفصاح عنها، أثار غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مهندسيها الرئيسيين، الشكوك وقد رفضها الجانب الفلسطيني بعد أن أثارت تحركات واشنطن الموالية لإسرائيل تساؤلات جدية بشأن موقفها كوسيط محايد.

ويوم الاثنين، أعلنت إدارة ترامب قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في خطوة جديدة لتصعيد الضغط على الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت الولايات المتحدة نسبة كبيرة من تمويلها للفلسطينيين لإرغامهم على العودة إلى طاولة التفاوض.

وفي كانون اول/ديسمبر العام الماضي، اعترفت واشنطن بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في خطوة مستفزة أعلنها ترامب بنفسه، ما أشعل غضبا عالميا واسعا ودفع القيادة الفلسطينية إلى مقاطعة جهود واشنطن للتسوية السياسية.