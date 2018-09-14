اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الجولة الأولى

أقر اتحاد كرة القدم العقوبات الموقعة من لجنة الانضباط التابعة له والتي فرضتها عقب ما شهده الأسبوع الأول من بطولتي دوري الدرجتين الممتازة والأولى من أحداث, حيث تمثلت العقوبات في نقل مباريات بيتية إلى جانب فرض غرامات مالية بسبب سوء السلوك الجماهيري.

وفرض اتحاد الكرة عقوبة على فريق اتحاد الشجاعية بنقل مباراة بيتية وغرامة مالية بقيمة 200 دينار, حيث سيلتقي الشجاعية فريق خدمات خانيونس الأسبوع الثالث على ملعب الدرة بدلاً من اليرموك.

ونقل الاتحاد مباراة لفريق بيت حانون الأهلي وغرامة مالية بقيمة 200 دينار, حيث سيخوض الفريق مباراته البيتية أمام الهلال في الأسبوع الثالث على ملعب الدرة بدلاً من ملعب بيت حانون البلدي, نفس العقوبة تم توقيعها على فريق خدمات خانيونس الذي سيلتقي خدمات رفح في الأسبوع الثاني على ملعب فلسطين بدلاً من خانيونس البلدي يوم الاثنين القادم, مع فرض غرامة مالية على خدمات خانيونس بقيمة 200 دينار.

وعلى صعيد أندية الدرجة الأولى قرر اتحاد الكرة نقل مباراة بيتية لفريق بيت حانون الرياضي وغرامة بقيمة 200 دينار, وفرض غرامة مالية على مدرب الفريق محمد العيماوي 200 دينار ومنعه من مرافقة الفريق في مباراتين رسميتين, حيث سيلتقي الفريق بضيفه خدمات دير البلح في الأسبوع الثاني على ملعب فلسطين بدلاً من ملعب بيت حانون البلدي, فيما منع الاتحاد يوسف غنيم مساعد مدرب خدمات البريج من مرافقة الفريق في مباراة رسمية وتغريمه 100 دينار.

وقرر اتحاد الكرة نقل مباراة بيتية لفريق الزيتون ليلتقي بيت لاهيا على ملعب الدرة يوم الأحد القادم بدلاً من ملعب فلسطين, وفرض غرامة مالية بقيمة 200 دينار, بالإضافة لنقل مباراة بيتية لفريقا خدمات النصيرات وخدمات المغازي, حيث سيلتقي