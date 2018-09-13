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 نجاة مجموعة من الشبان من كمين إسرائيلي شرق مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:58 - 13 سبتمبر 2018
شبان من وحدة تطلق على نفسها اسم وحدة الارباك الليلي شبان من وحدة تطلق على نفسها اسم وحدة الارباك الليلي
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تمكَّن عدد من الشبان مساء اليوم الخميس، من الانسحاب بسلامٍ بعد محاصرتهم من قبل قوات خاصة إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق موقع ملكة شرق حي الزيتون.

وأفاد مراسلنا أن مجموعة من الشباب الذين يشاركون في مسيرات العودة تمكنوا من الفكاك من كمينٍ نصبته لهم القوات الخاصة الإسرائيلية شرق قطاع غزة.

وأشعلت مجموعة من الشبان تطلق على نفسها اسم “الشباب الثائر – وحدة الإرباك الليلي”  إطارات السيارات في محاولة منهم لإرباك القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة.

وتوعدت مجموعات شبابية فلسطينية بالعمل على إرهاق جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة، وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية على طول حدود القطاع.

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