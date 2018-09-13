البرلمان الأوروبي يدعو إلى سياسة تقويض حل الدولتين ويطالب بوقف التهجير

دعا البرلمان الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين، وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبا "إسرائيل" بوقف سياسة التهجير القصري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.

وحذر البرلمان الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الخميس، من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس.

وشدد على أن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعيا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشاءات الفلسطينية في الاراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، ثمن محافظ القدس عدنان غيث ‎تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يحذر فيه "إسرائيل" من عواقب هدم قرية الخان الاحمر وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وقال غيث لوكالة "وفا"، إن قرار البرلمان الأوروبي هام، ويعكس قلق العالم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف غيث إن على العالم الوقوف في وجه الاحتلال الذي يخلق الازمات لشعبنا ويدمر حل الدولتين، بما يقوم به من جرائم وآخرها عملية الهدم التي تمت اليوم في الخان الاحمر لخمسة منازل شيدها السكان ولجان المقاومة الشعبية هناك.