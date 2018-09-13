مودريتش سيرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قائد منتخب كرواتيا ونجم وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش لا زال يفكر بالرحيل عن النادي الملكي إلى انتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مودريتش لا يزال يتمسك برغبته في الرحيل عن ريال مدريد، وسيسعى إلى الانتقال مجددًا، رغم فشل انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن اللاعب الكرواتي يريد أن يلعب بجانب زملائه الكروات في إنتر ميلان وهم، إيفان بيريسيتش وسيمي فرساليكو ومارسيلو بروزوفيتش.



وأوضحت أن مودريتش أخبر زملاءه في منتخب كرواتيا، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، نيته في الرحيل عن ريال مدريد خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.



وربط الدولي الكرواتي، رحيله إلى إنتر، بحالة واحدة وهي تخطي الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حتى يتمكن من المشاركة معه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم حال إتمام الصفقة.

يشار إلى أن مودريتش فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام، متفوقا على زميله السابق كريستيانو رونالدو والدولي المصري محمد صلاح.

كما يعد النجم الكرواتي أحد المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا والتي سيكشف عنها بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018 وفوزه مع الريال بدوري أبطال أوروبا.