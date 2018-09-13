ماذا دار بين عباس والعمادي في لقاء الليلة.. هذه هي التفاصيل

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي، حيث نقل الأخير رسالة للرئيس تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.

ونقل السفير العمادي للرئيس عباس رسالة شفهية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقوف قطر مع الشرعية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.

بدوره، ثمن الرئيس موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.