إطلاق نار تجاه الشبان وحرائق بفعل بالونات حارقة شرق غزة

أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار مساء اليوم الخميس، تجاه مجموعة من الشبان الثائرين خلال تجمع سلمي للشبان قرب السياج الفاصل قرب موقع ملكة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا أن مجموعة من الشبان تجمعوا قرب السياج "الزائل" المقابل لموقع ملكة العسكري شرق حي الشجاعية تأكيداً على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكر مراسلنا وفقاً لشهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الموقع العسكري أطلقوا النار تجاه الشبان الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مشيراً إلى ان الشبان استخدموا البالونات والطائرات الحارقة رداً على استهدافهم من قبل جنود الاحتلال.

واندلعت حرائق كبيرة في الأحراش الزراعية قرب منطقة يطلق عليها "فجة" القريبة من موقع ملكة العسكري شرق غزة بفعل إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة ذكر مراسلنا نقلاً عن شهود عيان أن حريقاً كبيراً اندلع في "دشمة" عسكرية داخل النصب التذكاري شرق مدينة بيت حانون شمال غزة.

وأوضح مراسلنا أن مجموعة من الشبان أطلقوا طائرات وبالونات حارقة تجاه الأراضي المحتلة رداً على استهداف الاحتلال للشبان الثائرين خلال تجمعهم السلمي قرب السياج "الزائل".

وأظهرت الصور حريقاً كبيراً في "الدُشمة" العسكرية ما يدلل على أن الشبان اجتازوا السياج الزائل وأحرقوا الدشمة من مسافة صفر.





