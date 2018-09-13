"الوحش" يقترب من سواحل الولايات المتحدة

أظهرت لقطات فضائية الإعصار "فلورنس" وهو يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ورغم تراجع قوته إلى الفئة الثانية، الخميس، ولا تزال المخاوف قائمة من العواصف والأمطار التي سيتسبب بها وستخلف أضرارا جسيمة، وفق مركز الأعاصير.

وذكر المركز في أحدث نشرة عن سير الإعصار أن "فلورنس" هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلم سافير-سيمبسون"، الذي يتألف من 5 فئات تصاعدية، مشيرا إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحا تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة.

ومع اقتراب "فلورنس" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1.7 مليون شخص في نورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا.

وهذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار "فلورنس"، الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 26 كلم في الساعة.

الرئيس الأميركي يحذر

من جانبه، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الإعصار، وأكد اكتمال استعدادات إدارته للتعامل معه.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "يبدو إعصار فلورنس أكبر كثيرا من المتوقع، وسيصل قريبا، وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية وأطقم الاستجابة السريعة وسلطات إنفاذ القانون مزودة بما يلزم وجاهزة، ابقوا آمنين!".