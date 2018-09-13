الصليب الأحمر: على "إسرائيل" الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عن بالغ قلقها إزاء قرار "إسرائيل" بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في تجمع الخان الأحمر الواقع في المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين: "ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية، ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات".

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "إسرائيل" بصفتها القوّة القائمة على الاحتلال في الضفة الغربية، أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان أن يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم.