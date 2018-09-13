الصحة تتلف 30 طناً مخللات فاسدة

أتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 30 طناً من مخلّلات فاسدة تم حفظها في ظروف سيئة للغاية، في معمل غير مرخص للمخّلات بمدينة الخليل، إضافة لنصف طن من مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأغلقت وزارة الصحّة معمل المخلّلات بالتعاون مع الضابطة الجمركية، حيث تم إحالة ملف الإغلاق إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

وتعمل وزارة الصحة، حسب بيان لها، بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.

وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة من أجل ضمان تقديم الغذاء السليم للمواطنين.