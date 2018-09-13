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داخلية غزة توضح السبب وراء توقف مؤقت لعمل معبر رفح

  • فلسطين اليوم
  • 15:56 - 13 سبتمبر 2018
معبر رفح معبر رفح
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أوضحت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، السبب الحقيقي حول توقفٍ مؤقت للعمل في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غز اياد البزم في بيان له مساء الخميس: "ما حدث هو إجراء اعتيادي، حيث وأثناء عمل لجنة الرقابة تبيّن وجود مسافر على متن إحدى الحافلات لم يكن مُسجلاً ضمن كشوفات السفر، وتم التأكد من هويته فقط قبل تحرك الحافلة باتجاه الجانب المصري".

وأضاف: "لجنة الرقابة على السفر بوزارة الداخلية والأمن الوطني تقوم بتفقد حافلات المسافرين بين فترة وأخرى للتأكد من مطابقة جميع المسافرين لكشوفات السفر، والتأكد من هويتهم قبل مغادرتهم القطاع، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية التي نعمل بها".

ونفى البزم ما أشاعته إدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني بإيقاف عمل المعبر والادّعاء بوجود إجراءات جديدة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وفي هذا السياق قالت الداخلية في بيانها: "نؤكد عدم وجود أية إجراءات جديدة، كما ونؤكد حرصنا على استمرار العمل في معبر رفح، وتذليل كافة العقبات في سبيل ذلك".

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