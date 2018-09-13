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عباس: فلسطين نموذج يحتذى به في التعايش والسلم الاجتماعي

  • فلسطين اليوم
  • 15:04 - 13 سبتمبر 2018
رئيس السلطة محمود عباس يلتقي وفدا من رجالات الدين رئيس السلطة محمود عباس يلتقي وفدا من رجالات الدين
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قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "إن فلسطين تمثل نموذجا يحتذى به في التعايش والسلم الاجتماعي، ما يدلل على أن شعبنا يستحق دولة مستقلة وعاصمتها القدس التي ستكون مفتوحة لجميع الاديان السماوية".

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، وفدا من رجال الدين يمثلون الديانات السماوية الثلاث في فلسطين.

وجدد عباس تأكيده بتمسك الشعب الفلسطيني بالسلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.

بدورهم أكد رجال الدين، التفافهم ووقوفهم خلف سياسات رئيس السلطة الهادفة للحفاظ على الثوابت الوطنية، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكدوا دعمهم لجهود عباس في الأمم المتحدة، وأهمية إلقاء كلمة فلسطين في أكبر محفل دولي، للدفاع عن الحق والشرعية والعدالة في العالم أجمع.

 

 

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