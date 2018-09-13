ماليزيا تستنكر قرارات الإدارة الأميركية تجاه فلسطين

أعربت ماليزيا، عن قلقها واستنكارها من موقف الولايات ‏المتحدة تجاه فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء "برناما"، اليوم الخميس، أن "الموقف ‏الأميركي يتعارض مع الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانه سيفشل ويؤثر ‏على جهود المجتمع الدولي لضمان سلامة واستقرار المنطقة".‏

ووصفت ماليزيا تصرفات أميركا بأنها انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله لإقامة دولته المستقلة.

وأوقفت الولايات المتحدة التمويل الذي كانت تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين "الأونروا"، واغلقت مكتب ‏منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.‏

وحثت ماليزيا المجتمع الإسلامي على مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين، ودعت ماليزيا أيضا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع أشكال التدابير القانونية والسياسية ‏والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق السلام في المنطقة.‏