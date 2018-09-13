الصحة توقع مذكرة تعاون لتحسين ظروف عمال النظافة في مرافقها

وقع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش مذكرة تعاون مشتركة مع كل من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ممثلاً بمديرها أ. نضال غبن، ووزارة العمل الفلسطينية ممثلة بوكيلها أ. موسى السماك وتحت رعاية اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في قطاع غزة بممثلها م. شادي حلس.

ونصت المذكرة على تنفيذ حملة خاصة بمرافق وزارة الصحة للعاملين في مجال النظافة تحت إطار الشركات الخاصة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات تتضمن إعداد مجموعة من البوسترات الإرشادية المتعلقة بحقوق هؤلاء العاملين فيما يتعلق بقضايا السلامة المهنية لتجنيبهم مخاطر هذه المهنة، إضافة إلى متابعة الفحوصات والتطعيمات ضد الأمراض المهنية، وتنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية للاطلاع على أوضاع العاملين في كافة مرافق الوزارة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل ظروف العمل لجميع العاملين وتأمين كافة ظروف السلامة والصحة المهنية لهم.