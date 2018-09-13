منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كليا في غزة

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، عن وصول منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كليا في قطاع غزة، الذين لم يحصلوا على منح إعمار.

وأشاد الوزير الحساينة خلال ترؤسه ورشة عمل، بعنوان: "أولويات مشاريع إعادة الاعمار في قطاع البنية التحتية"، بالجهود المبذولة في مشاريع إعادة اعمار غزة، بالتعاون مع كافة المؤسسات الأممية وذات العلاقة.

وشارك في الورشة التي دعت لها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلون عن وكالة (الأونروا)، وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه، ومصلحة بلديات الساحل، ومؤسسات أخرى.

وأكد الحساينة أهمية عقد الورشة في هذا التوقيت لمراجعة شاملة لمشاريع إعادة الاعمار التي تم تنفيذها منذ العدوان الأخير على غزة ومراجعة آليات التنسيق بين كافة المؤسسات العاملة والشريكة في مشاريع إعادة الاعمار.

وشدد على ضرورة وأهمية بلورة رؤية لتطوير قطاع البنية التحتية في فلسطين التي تشمل مشاريع طارئة لتطوير البنية التحتية في غزة على وجه الخصوص.