الحمد الله يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لدعم حقوق شعبنا

طالب رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمدالله، بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من قبل المجتمع الدولي لدعم حقوق أبناء شعبنا، وعلى رأسها قضية اللاجئين.

جاء ذلك خلال لقاء بين الحمد الله والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، اليوم الخميس، حيث بحث الطرفان آخر التطورات بخصوص الأونروا، وحشد الدعم المالي للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.

وجدد الحمد الله رفض قيادة السلطة، لكافة الخطوات الأميركية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وقف الدعم المالي عن الأونروا ومحاولة تحديد أعداد اللاجئين.

وأكد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يجب المساس بها، وان وكالة الاونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية.