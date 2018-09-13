الكشف عن تفاصيل عملية سطو واعتداء في الخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل اليوم الخميس، ملابسات عملية سطو واعتداء على دير قرنطل –دير مسيحي أرثوذكسي- في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام التابع للشرطة الفلسطينية، أنه تم العثور على المواطن المختطف واعتقال أحد الجناة، مشيراً إلى أن الشرطة لا تزال تبحث في حيثيات عملية السرقة للوصول إلى كافة الفاعلين.

وفي تفاصيل الواقع أن الجناة اعتدوا على أحد الخورة وسرقة مبلغ مالي كبير من دير قرنطل، وبعد عملية البحث والمتابعة تم اعتقال أحد الجناة وضبط المبلغ المالي المسروق بحوزته، وانه جاري العمل على الوصول لبقية الافراد الذين قاموا بسرقة الدير لتقديمهم للعدالة.