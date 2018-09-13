سرايا القدس تنظم مارثون رياضي وفاءً للشهداء والجرحى

نظمت وحدة التعبة لسرايا القدس في لواء خانيونس عصر أمس ماراثونا رياضيا وفاءً لشهداء وجرحى مسيرات العودة.

وجاب الماراثون الذي شاركه فيه العشرات من الشباب، شوارع مدينة خانيونس.

بدوره أشار ابو مجاهد القيادي في وحدة التعبئة ان هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة فعاليات المجد المتنوعة التي تقوم بها الوحدة، من اجل صقل شخصية شبابية مثقفة واعية قادرة على تحمل اعباء المرحلة

وفي نهاية الفعالية تم تكريم الطواقم المشرفة على اعداد وتنظيم الفعالية، بالإضافة لتكريم الفائزين في الماراثون.

وحضر التكريم عدد من قيادة حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس ومدير شرطة خانيونس.

وتوجهت قيادة الحركة والتعبئة بالشكر للاخوة في شرطة المرور بمدينة خانيونس على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذه الفعالية.















