استئناف العمل في معبر رفح البري بعد اغلاقه بشكل مفاجئ

استئناف العمل في "معبر رفح" البري، بعد توقف لمدة تزيد عن ساعة من إغلاقه اليوم الخميس، بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين.

وبدأت حركة السفر عبر المعبر بالسير بشكل طبيعي، وتم تسيير أول حافلة إلى الجانب المصري.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات المصرية، ، المعبر بشكل مفاجئ في كلا الجانبين.

وأفاد شهود عيان في المعبر، بأنه تم توقيف حركة السفر بدون إيضاح الأسباب للمسافرين.

بدوره، قال معتز دلول مدير دائرة الإعلام في المعبر التابعة لحكومة الوفاق، إن إغلاق المعبر جاء بسبب اعتراض الجانب المصري على الآلية الجديدة لوزارة الداخلية بغزة.