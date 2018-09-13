أبو ظريفة: اتفاق أوسلو الرهان الخاسر على المفاوضات العبثية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة اليوم الخميس، ان اتفاق أوسلو اتفاق الفشل والرهان الخاسر على المفاوضات العبثية، مشدداً على ان الاتفاق

تجاوزه الزمن مع كشف ترامب عن صفقة القرن التي يجري تطبيقها خطوة وراء خطوة.

وقال خلال المؤتمر الوطني لـ25 عاماً على اتفاقية اوسلوا الكارثة ان اتفاق اوسلو اسقط العديد الثوابت الوطنية كالقدس واللاجئين ، وادت الي تجزئة القضية الفلسطينية .

ودعا أبو ظريفة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وعودة ملف المصالحة ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

وطالب بضرورة طي ملف المفاوضات الفاشلة ووقف التنسيق السري والعلني والشروع بعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال ، وفك الارتباط باتفاق أوسلو ، والتمسك مسيرات العودة حتى تحقيق مطالب شعبنا.