ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أبو ظريفة: اتفاق أوسلو الرهان الخاسر على المفاوضات العبثية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:40 - 13 سبتمبر 2018
طلال ابو ظريفة طلال ابو ظريفة
مشاركة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة اليوم الخميس، ان اتفاق أوسلو اتفاق الفشل والرهان الخاسر على المفاوضات العبثية، مشدداً على ان الاتفاق

تجاوزه الزمن مع كشف ترامب عن صفقة القرن التي يجري تطبيقها خطوة وراء خطوة.

وقال خلال المؤتمر الوطني لـ25 عاماً على اتفاقية اوسلوا الكارثة ان اتفاق اوسلو اسقط العديد الثوابت الوطنية كالقدس واللاجئين ، وادت الي تجزئة القضية الفلسطينية .

ودعا أبو ظريفة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وعودة ملف المصالحة ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

وطالب بضرورة طي ملف المفاوضات الفاشلة ووقف التنسيق السري والعلني والشروع بعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال ، وفك الارتباط باتفاق أوسلو ، والتمسك مسيرات العودة حتى تحقيق مطالب شعبنا.

متعلقات