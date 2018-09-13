12 يوما على اضراب القيادي الشيخ خضر عدنان

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومفجر معركة الأمعاء الخاوية الأسير خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي، ومطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وقالت زوجة الأسير لإذاعة الأسرى، إن زوجها الشيخ عدنان تعرض للتنكيل والاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل قوات "النحشون" في اليوم الثامن لإضرابه.

وأضافت زوجته "أم عبد الرحمن" نقلاً عن الأسرى الذين رافقوا الشيخ عدنان خلال نقله إلى محكمة "سالم" عبر ما يسمى بـ "البوسطة": "إن قوات الاحتلال نقلت الشيخ عدنان في قسم "البوسطة" المخصصة للمعتقلين الجنائيين طوال فترة النقل التي استمرت ثمانية أيام، دون مراعاة لكونه مضرب.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عدنان منذ 11 من ديسمبر الماضي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني منزله بطريقة همجية ومن ثم قيدته واعتقلته، وهو ما زال موقوفا ولم يصدر حكما بحقه بعد؛ وعقدت محاكم الاحتلال له عدة جلسات تمديد.

ولفتت إلى أن القيادي عدنان خاض إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات متفاوتة خلال اعتقالات سابقة، وهو محرر اعتقل سابقا في سجون الاحتلال إحدى عشرة مرة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.