فضائية الأقصى تتوشح "باللون الأسود" في الذكرى الـ 25 لاتفاقية أوسلو

بدأت فضائية الأقصى اليوم الخميس ، بثها باللون الأسواد، في ذكرى مرور ربع قرن على اتفاقية أوسلو "المشؤومة"، وللتعبير عن الرفض الفلسطيني للاتفاقية الكارثية على شعبنا، وتبني المقاومة كخيار وحيد لإسترداد الحقوق.

الموجة المفتوحة التي بدأتها فضائية الأقصى في ذكرى اتفاقية أوسلو شملت استضافة العديد من المحللين من الداخل والخارج للتعليق على العديد من بنود اتفاقية أوسلو وتأثيرها على الثوابت الوطنية والقضايا المهمة.

القدس واللاجئين ، ومصادرة الأراضي ، واتفاقية باريس الاقتصادية ابرز القضايا التي تم مناقشتها مع المحلل للوقوف على الأثار الكارثية على شعبنا ، والإصرار على اسقاطها .

يشار إلى أن اتفاقية اوسلو في ذكرها ال25 تأتي في ظروف سياسية صعبة تسعى الإدارة الأميركية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية سواء بإسقاط حق العودة وانهاء عمل "الاونروا" ، والاعتراف بالقدس عاصمة "للاحتلال " ومصادرة مزيداً من الأراضي ، لتسقط اتفاقية اوسلو رسميا على الأرض، وسط إصرار من مهندسي الاتفاق على التمسك به.







