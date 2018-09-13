الاحتلال يقتحم الخان الاحمر ويهدم قرية الوادي الأحمر التي شيدها المتضامنون

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، قرية الوادي الأحمر التي شيدها المتضامنون في منطقة "الخان الاحمر شمال شرق القدس المحتلة تعزيزا لصمود القرية.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عند الساعة الخامسة فجرا القرية وقاموا بهدم الكرفانات التي كان المتضامنون وضعوها كنواه للقرية يوم الثلاثاء الماضي.

ودعا المتضامنون إلى مزيد من التواجد في منطقة الخان الأحمر بعد عملية الهدم، معتبرين أنها مقدمة لتنفيذ قرار محكمة الاحتلال بهدم تجمع الخان الأحمر في أيه لحظة، خاصة بعد انتهاء المدة التي حددها الاحتلال لهدم الخان أول من أمس.

ويشار الى ان ما تسمى بحمة الاحتلال اصدر حماً بهدم الخان الأحمر والذي يعتبر نقطة الوصل بين الضفة والقدس المحتلة .