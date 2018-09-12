التشيك تقرر نقل سفارتها إلى لمدينة القدس المحتلة

قررت الشيك، اليوم الأربعاء، نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، على خطى الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا وهندراوس.

وقال قادة التشيك في بيان مشترك، ضم: رئيس التشيك ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع التصديق أن افتتاح "بيت التشيك" في القدس في تشرين الثاني المقبل، وسيكون خطوة أولى في خطة نقل سفارة التشيك إلى القدس.

وتعتبر تشيك أول دولة أوروبية تقرر نقل سفارتها إلى القدس، بعد أمريكا وغواتيمالا وهندوراس.

يشار إلى أن دولة بارغواي قررت إعادة سفارتها لتل أبيب بعد أن نقلتها لمدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أغضب دولة الاحتلال، ودفتها لاغلاق سفارتها في البارغواي رداً عليها.

الجدير ذكره، أن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أمر رفضته غالبية دول العالم، لانحيازه الواضح للاحتلال، ويأتي مخالفاً للقوانين والاتفاقات الدولية.