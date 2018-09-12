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مستوطن يرش طفلا بالفلفل في وجهه بالخليل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:03 - 12 سبتمبر 2018
مستوطن مستوطن
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أصيب مساء اليوم طفل جراء رشه بغاز الفلفل من قبل احد المستوطنين في الخليل، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن الطفل أحمد محمد صابر عبد الحافظ جابر 11 عاما قد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد رشه بغاز الفلفل من قبل احد المستوطنين في منطقة حي جابر بالخليل.

وأضافت المصادر، إن والد الطفل قد تقدم بشكوى ضد المستوطن لدى الشرطة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في الشؤون المدنية الفلسطينية، أنها تتابع عن كثب عمليات اعتداءات المستوطنين التي تكررت خلال الفترة الأخيرة على الأطفال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

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