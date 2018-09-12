مصر تكشف سبب وفاة السائحين البريطانيين

قال النائب العام المصري، الأربعاء إن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي.

وقدم النائب العام في بيان تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما.

وذكر البيان أن جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة.

وأضاف أن سوزان زوجة كوبر (63 عاما) أصيبت على الأرجح بالإي كولاي وتوفيت نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".

من جهتها قالت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر الأربعاء إنها لم تطلع بعد على التقرير الكامل الذي أصدره النائب العام المصري بشأن وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة الشهر الماضي.

وقالت توماس كوك في بيان: "لم نطلع بعد على التقرير الكامل وسنحتاج وقتا كي يتسنى لخبرائنا مراجعته".

وأضافت: "سنواصل تقديم كل دعم ممكن لابنتهما كيلي وباقي أفراد أسرتهما".