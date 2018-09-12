إيران ترد على تحذيرات واشنطن لها من مهاجمتها بالعراق

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، على تصريحات البيت الأبيض التي حذر فيها طهران من أي هجمات يشنها "وكلاؤها" في العراق وتؤدي إلى إصابة أمريكيين والإضرار بمنشآت أمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن "إصدار بيان من البيت الأبيض حول اضطرابات الأيام الأخيرة في العراق ومنها مدينة البصرة يعد استفزازيا وغير مسؤول ويفتقد لأي وجاهة ويبعث على الاستغراب"، معلنا إدانته للبيان بشدة.

واعتبر قاسمي في تصريح نقلته وكالة "فارس" أن "سياسات الحكومة الأمريكية المثيرة للتوتر وإجراءاتها التدخلية والعدوانية هي السبب الأساس لعدم الاستقرار والاضطرابات والتوتر والتفرقة في المنطقة".

وأشار إلى أن "سياسات أمريكا في العراق لم تسفر سوى عن زعزعة الأمن والاستقرار وأن الظروف والاضطرابات الأخيرة في العراق ومنها اقتحام وإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة هي نتيجة لهذه السياسات ودعمهم العلني والخفي الأخرق وقصير النظر لجماعات تنشر وتروج للعنف والتطرف وحولت ذلك إلى أمر يومي وعادي".

وطالب قاسمي الحكومة الأمريكية بأن "تتحمل مسؤولية دعمها على مدى أعوام لهذه الجماعات في المنطقة، وأن إصدار مثل هذه البيانات المشبوهة والتي تنم عن التنصل من المسؤولية وتوجيه التهم للآخرين وتعد نوعا من الهروب إلى الإمام، لا يمكنها أيضا التقليل من عبء مسؤوليتهم في إثارة التوتر والهجوم على الأماكن الدبلوماسية والمباني الحكومية في هذا البلد (العراق) ومناطق أخرى من العالم".

وأضاف أن "الكثير من المسؤولين والسياسيين والمثقفين في مختلف أنحاء العالم يدركون جيدا الدور المتزايد للولايات المتحدة في زعزعة الأمن والاستقرار ومطالبها المتغطرسة، وعليها أن تعلم بأن مثل هذا الأسلوب الساذج في التنصل من المسؤولية واتهام الآخرين لا يمكنه التغطية على نتائج سياساتها الخاطئة والعبثية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

واختتم قاسمي قائلاً إن "العراق الآمن والمتطور يعد دوما من مطالب وأولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن مؤامرات أطراف ثالثة لا يمكنها منع نمو وتطوير هذه العلاقات العريقة والراسخة".

وحذرت الولايات المتحدة إيران، أمس الثلاثاء، من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها وكلاء طهران في العراق وتؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.

واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.