مشفى النجار: الخطر يتهدد المشفى جراء نفاذ الوقود

أعلن مشفى الشهيد أبو يوسف النجار بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ما اسماه إشارة الخطر جراء قرب نفاذ الوقود داخل المولدات الكهربائية في المشفى، حيث لم يتبق سوى ما يكفي لتسعة أيام فقط.

وقال مدير المشفى د. عاطف الحوت أن تفاقم الأزمة ونفاذ الكميات المتبقية من الوقود خلال 9 أيام، تعني حرمان 250 ألف نسمة يترددون على أقسام المشفى كالباطنة والجراحة والعظام والأطفال وغسيل الكلى والأنف والأذن والحنجرة والعيادة الخارجية وقسم الطوارئ بمعدل 400 مريض يوميا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي بالمشفى اليوم الأربعاء إن احتياج المشفى من الوقود شهريا يبلغ 22 ألف لتر بواقع 740 لتر يوميا لتشغيل المولد الكهربائي في المشفى بقدرة 500 kva.

واعتبر ان انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة وتفاقم أزمة الوقود تعني حرمان 85 مريض بالفشل الكلوي من جلسات الغسيل اليومية والأسبوعية ما يعني تعرض حالاتهم الصحية إلى مضاعفات خطيرة وكارثية.

وأوضح أن استمرار هذه الأزمة تؤثر على عمل الطواقم الطبية في المستشفى والتأثير المباشر على الخدمة المقدمة، ما يعني تأجيل إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية وفحوصات الدم وتوقف عمل قسم الأشعة والخدمات المساندة كالتعقيم والغسيل.

وأشار إلى أن الطواقم الهندسية والفنية في المستشفى بدأت ببذل جهودا استثنائية، وتفعيل الإجراءات التقشفية القاسية لإطالة أمد الكمية المتبقية من الوقود، ولكن تلك الإجراءات قد لا تفي بالمطلوب مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وأعرب عن أمله بتحرك فوري وعاجل من قبل المؤسسات المانحة والمنظمات الدولية والاغاثية، لتطويق الأزمة وسرعة توفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود حتى لا نكون جميعا أمام لحظات صعبة تزيد من معاناة مرضانا وحرمانهم من حقوقهم العلاجية.