يوفينتوس الإيطالي يعلن تجديد عقد الألماني خضيرة حتى 2021

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب كرة القدم الألماني سامي خضيرة لينتهي في يونيو/ 2021.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، "جدد سامي خضيرة تعاقده مع يوفنتوس لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، ليستمر كلاعب في اليوفي حتى عام 2021"، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير التعاقد.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أكد خضيرة (31 عامًا)، " لقد مددت عقدي مع يوفنتوس حتى 2021، منذ يومي الأول امتلكني شعور مميز وشعرت بسرعة أنه منزلي، فخور أن أكون جزء من التاريخ العريق للنادي وعائلة يوفنتوس، لنستمر في صناعة تاريخ الأسود والأبيض".

يشارك خضيرة مع يوفنتوس للموسم الرابع وسجل معه 20 هدفًا خلال 80 مشاركة بالدوري الإيطالي (الكالتشيو).

ومنذ قدومه في 2015، لعب خضيرة دورًا محوريًا في خط وسط اليوفي وأظهر قدرات فنية رائعة بالإضافة إلى شخصية مميزة وخبرة كبيرة.

استمر خضيرة في التحسن وظهر ذلك من خلال رصيده التهديفي حيث شهد العام الماضي تسجيله 9 أهداف، وهو الرقم الأكبر خلال مشواره، بالإضافة إلى تسجيله أول هاتريك في مسيرته.

خضيرة هو لاعب خط الوسط الأكثر مشاركة مع اليوفي خلال الثلاث مواسم الماضية حيث لعب 8882 دقيقة في جميع المسابقات.

يعد رصيده التهديفي خلال موسم 2017- 2018 هو الأعلى للاعب خط وسط في اليوفي بالدوري الإيطالي منذ الألماني أندرياس مولر خلال موسم 1993-1994

يتطلع صاحب القميص رقم 6 باليوفي، الذي فاز بكل من الدوري والكأس ثلاث مرات، أن يحقق المزيد من النجاح مع "السيدة العجوز".