الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي "دار علي"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم الأربعاء الإفراج عن الصحفي "علي دار علي" مراسل تلفزيون فلسطين، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها اليوم، حيث تولى طاقم من الهيئة المرافعة عنه وتمكنوا من انتزاع قرار الإفراج.

وأوضحت الهيئة أن محكمة عوفر اكتفت بمدة توقيف الصحفي دار علي، حيث احتجز 40 يوماً، كما تم فرض غرامة مالية عليه مقدارها 2500 شيقل.

وأضافت الهيئة "من المقرر أن يتم الإفراج عن الصحفي "دار علي" في ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم، علما أن التهم التي وجهت له التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير قوات الاحتلال، وهذا يأتي ضمن مهنته وطبيعة عمله".