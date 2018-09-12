طرق لزيادة الطول رغم اكتمال النمو

كشف باحثون عن وجود 10 طرق قادرة أن تساعد الإنسان على زيادة طوله، في سن الشباب، أي بعد تجاوز المرحلة الطبيعية لزيادة الطول، في عمر 18 عاما.

وقدم موقع "فايند هيلث تيبس"، هذه الطرق التي تحقق نتائج أكيدة في زيادة الطول، بعد اكتمال النمو وهي:

1- التمارين الرياضية:

إحدى الوسائل التي من يمكن أن تسهم في زيادة الطول عند ممارستها بشكل يومي، لكن بشرط ممارسة أنواع بعينها منها مثل:

رفع الحوض وهو تمرين يعمل هذا على تحفيز نمو عضلات العمود الفقري والبطن والفخذ والساق، مما يساعدك على زيادة طولك.

تمدد الكوبرا ويعمل على إطالة الجزء العلوي من الجسم، حيث يؤثر على عضلات العمود الفقري، والرقبة والكتف، ويعمل على التخلص من التوتر في هذه العضلات ويقويها.

تمرين الطاولة ويمارس تحت إشراف خبير لمنع الإصابة، لكنه واحد من أكثر الطرق فعالية، لكسب الطول، ولتنفيذ هذا الوضع، عليك أن تجلس على الأرض وتمتد ساقيك أمامك.

تمرين الرافعة ويعمل على زيادة الفجوة بين الفقرات، مما يؤدي إلى إطالة العمود الفقري وتقويته، كما يؤثر على عضلات الرقبة حيث تقع الغدة الدرقية، ويؤدي إلى تحفيز هرمون النمو، وإفرازه في الجسم.

2- السباحة

تتطلب السباحة من الشخص التمدد بشكل كبير، مما يعمل على زيادة الطول تدريجيًا، ولكن عليك ممارسة السباحة لفترات أطول للحصول على نتائج فعالة.

3- الركل

على الرغم من أنه يزيد من مرونة عضلات الساق، لكنه يحتاج أن يتم تحت إشراف مدرب خبير، ويجب أن تبدأ بالركلات القصيرة والبسيطة، وعندما تتقن هذه التقنية بشكل صحيح، يمكنك الانتقال إلى الركلات القوية والعالية.

4- أثقال الكاحل

يحفز هذا التمرين جسمك على بذل المزيد من الطاقة عن طريق حرق رواسب الدهون، لتحصل على قوام رشيق، وعليك أن تبدأ دائمًا بوزن أقل، وبمجرد أن تعتاد عليه يمكنك زيادته.

5- ركوب الدراجات

يعزز ركوب الدراجات التنسيق والتوازن في الجسم، حيث يستخدم هذا التمرين جميع العضلات الرئيسة في جسمك وخاصة الأيدي والأرجل، فتمدد هذه العضلات، وبالتالي تحفز عملية النمو في الجسم،.

6 - قفز الحبل

يساعد على تمدد العضلات وأربطة الجسم، بالإضافة إلى تأثيره على عمل القلب والأوعية الدموية في الجسم.

7- المشي

على الرغم من أنه يؤثر ببطء على نمو جسمك، إلا أن المشي المنتظم لفترات طويلة يساعد في إنتاج هرمون النمو في الجسم، كما أنه يقلل من مستوى هرمون التوتر ويؤدي إلى تحسين الأيض، لذلك يعمل جسمك بكفاءة.

8- الأغذية الصحية

يحتاج الجسم إلى البروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي ضرورية لإحداث التغييرات المطلوبة في جسمك، كما أنها تساعد هرمونات النمو على العمل بشكل صحيح.

9- الراحة والنوم

لا بد من الحصول على فترات منتظمة من الراحة، لأن هذا يسمح لجسمك بإصلاح الخلل واستعادة كمية الطاقة التي خسرها، لذا خصص بعض الوقت للراحة كلما شعرت بالتعب.

10- تمارين اليوغا

تسمح اليوغا بتطور ونمو أجسامنا بشكل أفضل، فهي واحدة من أفضل الطرق وأكثرها فعالية لحياة سعيدة وصحية.