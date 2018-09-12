"إنستغرام" يختبر ميزة جديده في فيديوهاته

يختبر تطبيق "إنستغرام" حاليا، إضافة ميزة لكل فيديوهاته، من أجل تحقيق المزيد من التواصل بين مستخدميه، وكذلك أهداف تجارية.

ويسعى "إنستغرام" من خلال الميزة الجديدة، لأن يسمح لكافة مستخدميه أن يضيفوا أصدقائهم (عمل تاغ لهم) في الفيديوهات، مثلما الحال بالنسبة لصورهم، وفقا لموقع "تيلي كرانش".

ولكن لاستخدام هذه الميزة، على المستخدم، أن ينقر أسفل يسار الفيديو، من أجل أن ينتقل إلى صفحة منفصلة تضم أسماء الأشخاص الذين يرغب في إضافتهم له، والتي تحمل عنوان "People in this video" أو "الأشخاص الذين في الفيديو".

وأكدت شركة "إنستغرام" على اختبارها لميزة إضافة الأشخاص في الفيديوهات، ولكنها مازالت في مرحلة اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

ويشير موقع "تيلي كرانش" إلى أن ميزة إضافة المستخدمين في الفيديوهات، من الممكن أن تساهم في المزيد من التفاعل عبر منصة التواصل الاجتماعي، كما أنها قد تشجع المستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، على الترويج لمنتجاتهم المفضلة وأماكنهم وعلاماتهم التجارية بسهولة أكبر.