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"الانتربول" يسلم فلسطيني هارب خارج البلاد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:13 - 12 سبتمبر 2018
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تسلم المركز الوطني للانتربول في فلسطين مطلوبا هاربا خارج البلاد بموجب مذكرة صادرة من النائب العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبعد ان وردت مذكرة للمكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" صادرة من مكتب النائب العام للقبض على أحد الاشخاص الهاربين خارج البلاد، على الفور باشر المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" بإجراءات المتابعة ومخاطبة الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية والتي بدورها اتخذت كافة الاجراءات اللازمة إلى أن تم إلقاء القبض عليه في المملكة الأردنية الهاشمية وتسليمه لعرضه على القضاء الفلسطيني.

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