حماس: الكفاح المسلح الخيار الاستراتيجي لحماية الشعب الفلسطيني

أكدت حركة "حماس" في الذكرى الـ 13 لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، تمسكها بخيار المقاومة، وأن الكفاح المسلح الخيار الاستراتيجي لحماية الشعب الفلسطيني واسترداد الحقوق.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "في مثل هذا اليوم قبل 13 عامًا أُجبر المجرم شارون على الاندحار تحت ضربات المقاومة التي لم تهدأ، واستمرت بمقارعة العدو واستنزافه على مدار 38 عامًا، فأثبتت أنها الطريق الوحيد القادر على تحرير فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني وكسر إرادته".

وشددت على الدور الرائد لمسيرات العودة الكبرى، مجددة دعمها الكامل للحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة لتثبيت حق العودة وكسر الحصار.

وأوضحت أن مسار التسوية والمفاوضات قد فشل فشلًا ذريعًا، وأصبح يشكل كارثة وطنية على القضية وعبئًا فوق عبء الاحتلال الثقيل على كاهل شعبنا المجاهد

وأكدت فشل كل الاتفاقيات السياسية في حماية ثوابت الشعب الفلسطيني ولا سيما اتفاق أوسلو الذي أجل قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه، وعجز عن وقف الاستيطان؛ إذ تضاعفت المستوطنات سبعة أضعاف.

وطالبت الحركة رئيس السلطة محمود عباس بالتوقف عن التنسيق الأمني في الضفة فورًا، والكف عن مطاردة المقاومة واعتقال المجاهدين ومطاردتهم وتجريدهم من سلاحهم، وكذلك رفع العقوبات الظالمة والمجحفة بحق أهلنا في غزة "خزان الثورة وقلعة الصمود في وجه المؤامرات".

وأكدت رفضها لـ " صفقة القرن" وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية أو الانتقاص من حقوقنا الوطنية.