مشعل: حماس لو أرادت أن تجامل الغرب لرأيتموها في البيت الأبيض

قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن حركته تريد إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، دون التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مشعل، في حوار مع قناة "الجزيرة"، أنّ "الاحتلال لا يمكن أن يعطينا الأرض والسيادة إلا إذا أُجبر، كما أجبر على الخروج من قطاع غزة".

وشدد مشعل على أن حركة حماس "لا تسعى إلى استرضاء أحد على حساب ثوابتها".

وتابع: "حماس لو أرادت أن تجامل الغرب لرأيتموها في البيت الأبيض، والعواصم الأوروبية".

وتطرق مشعل إلى ملف المصالحة الفلسطينية، بقوله إن "حماس قدمت كل ما يلزم من أجل تحقيق المصالحة.

وتبذل مصر جهود وساطة لإقرار تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، يقال إنها تتضمن البدء في رفع الحصار عن القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة يعانون أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية.