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مرشحة لمجلس الشيوخ تتهم مستشار نتنياهو بالاعتداء عليها جنسياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:08 - 12 سبتمبر 2018
جوليا سالازار جوليا سالازار
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اتهمت مرشحة من الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي مستشارا إعلاميا لرئيس حكومة الاحتلال بالاعتداء جنسيا عليها.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن جوليا سالازار، مرشحة الحزب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، إن ديفيد كيز، الذي يعمل مستشارا لنتنياهو للإعلام الأجنبي، اعتدى عليها جنسيا عام 2013 قبل توليه منصبه.

وأوضحت سالازار في تغريدة على تويتر "أنا أؤكد أنني ضحية اعتداء جنسي من قبل ديفيد كيز–المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل للإعلام الأجنبي".

وقالت إن سعى البعض لنشر القضية هو "محاولة لوضع شكوك في اتهامها واتهام سيدات أخريات ضد كيز"، لكنها لم توضح أكثر حول هذه النقطة.

وأضافت إنها تحدث مع صحفيين آخرين، كانوا يتقصون الاتهامات ضد ديفيد كيز على خلفية ما حدث معها.

وفي ذات السياق، أكدت صحفية تعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تعرضها لتجربة مشابهة من قبل كيز.

وكتبت شايندي ريس في تغريدة على تويتر إنها تعرضت لتجربة فظيعة مع ديفيد كيز، وأنها تصدق ما قالته سالازار مئة بالمئة.

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