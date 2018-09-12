شبان يفتحون البوابة التي أغلقها الاحتلال على مدخل الخان الأحمر

أكد مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة، ان نشطاء المقاومة الشعبية تمكنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من فتح البوابة التي اغلقها جنود الاحتلال على مدخل قرية الخان الاحمر شرق القدس.

وقال ابو رحمة، ان مئات المواطنين تمكنوا من الوصول للقرية، متوقعا وصول المزيد خلال الساعات القادمة رغم المعيقات التي يفرضها الاحتلال للحيلولة دون وصول المواطنين والنشطاء الى القرية المهددة بالهدم.

واضاف ابو رحمة ان اغلاق المنطقة من قبل الاحتلال وحصاره لها يؤشر على نيته تنفيذ قرار هدم القرية.