لائحة اتهام ضد شرطيين إسرائيليين سرقا أموالًا من فلسطينيين

قدّم الادّعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في القدس ضد شرطيين إسرائيليين سرقا أموالاً من فلسطينيين خلال تفتيش عدة سيارات على أحد الحواجز بالضفة.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن الشرطيين من حرس الحدود سرقا آلاف الشواكل من الفلسطينيين بعد أن أوقفوا سيارات فلسطينية.

ووفقا للهيئة، فإنه بحسب اللائحة فإن الشرطيين المتهمين أمجد أشقر من قرية عيلبون واستيفان راشد من حيفا، أوقفا سيارات فلسطينية ثم سرقا منها مبالغ مالية خلال تفتشيها.

وتتضمن اللائحة تهمتي السطو وإساءة استخدام المنصب الوظيفي.

وسيتم تمديد اعتقال الشرطيين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهما.